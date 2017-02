Quadrilha armada faz moradores reféns e explode bancos no Paraná

Duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco, foram destruídas na madrugada desta terça-feira (07) em Porecatu, no Paraná (PR). Uma quadrilha fortemente armada fez moradores da cidade reféns e explodiu os caixas eletrônicos e fugiu levando dinheiro.

De acordo com testemunhas, pelo menos oito bandidos encapuzados e armados com fuzis e pistolas invadiram as ruas centrais da cidade, dispararam tiros no comércio e até no destacamento da Polícia Militar (PM).

Agências foram destruídas pelos criminosos. (Foto - Divulgação)

Nas agências bancárias, os criminosos atiraram contra portas e vidros e colocaram explosivos nos caixas eletrônicos. Eles renderam frequentadores de um bar próximo ao local durante toda a ação, para que outras pessoas não se aproximassem. Após conseguir acesso aos cofres, a quadrilha fugiu levando todo o dinheiro.

Populares que estavam próximos às agências foram rendidos. (Foto - Divulgação)

A PM fez buscas na região, mas até às 10h de hoje, nenhum suspeito havia sido preso.