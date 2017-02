Motorista derruba poste ao fugir de blitz da PRF no Paraná 

Um veículo em fuga derrubou um poste e quase causou uma tragédia no início da noite de segunda-feira (6) na BR-369, na saída de Apucarana para Arapongas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo fugiu de uma blitz e, após perseguição, perdeu o controle, colidindo com o poste de energia elétrica. O acidente aconteceu perto das 19h30.

O veículo, um Fiat Stilo com placas de Apucarana, seguia em direção à Arapongas quando se deparou com uma blitz da corporação na entrada do Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo. De acordo com a PRF, o veículo empreendeu fuga assim que os policiais deram o sinal de parada. Os policiais então entraram na viatura e seguiram o fugitivo, que ultrapassava os veículos pelo acostamento, colocando em risco pedestres e ocupantes dos demais veículos.O veículo perdeu o controle na Avenida Brasil, logo após o Tropical Shop, colidindo com o poste, que caiu no meio da via e por pouco não atingiu outros carros. Por conta disso, o tráfego ficou restrito a meia pista até a retirada do poste.

Poste caiu no meio da rodovia. Motorista não ficou ferido. Foto: Sérgio Rodrigo

O condutor, que não se feriu com a colisão, foi preso em flagrante por conduta perigosa e não teve a identidade divulgada ontem. Ele estava sozinho no carro.Por questão de segurança, a energia elétrica da região do acidente foi desligada por uma equipe da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). O motorista foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

Segundo os agentes da PRF, ele alegou, no momento da prisão, que fugiu da blitz por estar com a documentação do veículo atrasada. Na delegacia, a Polícia Civil ouviria o motorista e iria levantar se o mesmo tinha alguma pendência judicial.