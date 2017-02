Bombeiros resgatam adulto e crianças ilhados em rio no PR

Três pessoas - um adulto e duas crianças - ficaram ilhadas no Rio Mãe Catira, após uma cabeça d'água, no último domingo (5), em Morretes, região litorânea do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu pedido de socorro para cinco pessoas. O local estava bastante movimentado por conta do calor, no entanto, o nível da água subiu rapidamente devido a uma forte chuva e as pessoas ficaram ilhadas.

Dois banhistas conseguiram sair do rio, no entanto, outras três pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros.

O trabalho da equipe foi acompanhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também pelos policiais que estavam no helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. Todos saíram ilesos.