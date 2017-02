Rapaz mata sogro a tiros após discussão no fim de semana

Uma briga de família terminou em tragédia no fim de semana, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná. Um jovem de 19 anos matou o sogro de 36 anos, no bairro Uvaranas.

Testemunhas informaram a polícia que os dois discutiram e que o rapaz teria ido embora. Entretanto, o jovem retornou armado à casa do sogro e atirou contra ele. O homem morreu no local e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O jovem, que não teve o nome divulgado, fugiu e, até a publicação desta reportagem, não tinha sido preso. Ele abandonou a arma usada no assassinato no local do crime. A razão da briga não foi divulgada pela polícia.