NASA divulga fotos tiradas por sonda que demorou 7 anos para chegar em Saturno

A NASA lançou a sonda espacial Cassini em 1997 com o objetivo de estudar Saturno e os famosos anéis. O equipamento aeroespacial só chegou próximo ao planeta em 2004, após percorrer 1,5 bilhão de quilômetros. Agora, a agência espacial norte-americana acaba de divulgar fotos e imagens do planeta do anéis. Clique aqui e veja.

Conforme cientistas da NASA, as imagens foram capturadas pela Cassini durante uma série de “mergulhos” que a sonda faz enquanto orbita pelo principal sistema de anéis de Saturno, demonstrados em imagens prateadas e com formatos que mais lembram texturas.

Imagens prateadas de Saturno com formatos que mais lembram texturas - Foto: NASA

Esta etapa de "mergulho" teve início em novembro do ano passado, mas deve durar muito pouco. Isso porque a sonda deve deixar em existir em setembro deste ano, quando irá se queimar na atmosfera saturnina.

Clique aqui e veja vídeo sobre a Sonda Cassini

Com informações da NASA