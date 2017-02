Aplicativo traz facilidade para consultas à conta de água no PR

Os clientes da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), também podem consultar agora suas contas onde estiverem através do aplicativo Sanepar Mobile, disponível para celulares Android e IOS. O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play Store e App Store, e já teve mais de 10 mil acessos desde o seu lançamento, em outubro de 2016.

Os serviços disponíveis no aplicativo são os mesmos que podem ser solicitados pelo site: solicitar segunda via ou código de barras para efetuar pagamento, atualizar cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta.

Poderá também consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo e ainda verificar falta d’água, solicitar serviços de conserto de cavalete e de verificação da qualidade da água.

Os titulares da conta podem acessar os serviços no Sanepar Mobile com a matrícula cadastrada. No caso de condomínios, o acesso é feito pelo síndico. Quando o cliente fizer a gestão de mais de um imóvel, cada matrícula pode ser identificada por um apelido.

A senha utilizada no Sanepar Mobile é a mesma que funciona no site da Sanepar, cadastrada no Autoatendimento Virtual. Para trocá-la basta cadastrar uma nova senha no aplicativo ou no site.