Dona viaja e 32 cães são resgatados em situação de abandono; cachorros comeram partes de outro

Um grupo de protetores de animais resgatou 32 cães, da raça Pinscher e Chihuahua, em um suposto canil no bairro Vila Guarani, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Conforme a denúncia, os cachorros estavam em situação de abandono, há pelo menos sete dias sem comer e um precisou ser sacrificado, após ser atacado e ter partes do corpo comidas por outros cães.

O portal Banda B teve acesso às imagens da situação no canil. Os vídeos são assustadores. Em um deles, cerca de quatro cães, em meio à sujeira de fezes e urina, atacam outro e comem os membros dele. “Provavelmente o cão estava debilitado, fez cocô e vomitou. Os cachorros foram comer os dejetos, quando tentou se defender e acabou atacado. Ele teve que ser sacrificado. Foi uma cena horrível”, descreveu uma protetora que participou do resgate, pedindo para não ser identificada.

Conforme a protetora, a ação aconteceu depois de denúncias de moradores próximos ao suposto canil. “Recebemos uma denúncia de moradores que chegaram a reclamar até para a polícia, mas nada pôde feito. Então, a pessoa filmou, nos mandou o vídeo e nós fomos lá para retirá-los, porque ficamos chocados. Fomos em dez pessoas e retiramos 32 cães, todos com pulgas e até sarna”, detalhou.

Segundo ela, a situação no local era lamentável. “Era uma casa de dois andares, com machos na parte de baixo e as fêmeas na parte de cima, fechadas. Os machos ainda tinham um ar para respirar, já as fêmeas ficavam confinadas dentro de casa. Uma protetora quase desmaiou pelo ambiente em que estavam os cães”, destacou.

Lares temporários

Os protetores levaram os cães para lares temporários e a avaliação de médicos veterinários. “Quando fomos embora, chegou uma pessoa que seria conhecido da proprietária do imóvel. O que nós sabemos é que a proprietária estava na praia. Ela vivia fazendo a venda de cães, entre R$ 600 e R$ 2 mil, na rede social Facebook. Agora deletou o perfil e, em outro, diz que trabalhava com resgate e tudo mais. O que é uma mentira”, completou a protetora.

Outro lado

A reportagem teve acesso ao celular da suposta dona do canil, porém ele está desligado.

Com informações do portal Banda B