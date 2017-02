Uma galinha que toca a melodia da canção patriótica americana "America the Beautiful" num teclado está fazendo muito sucesso na Internet.

O vídeo foi postado no canal do Youtube Two Creative Chicks. Assista o vídeo acima. A galinha Jokgu bica as teclas que se iluminam, fazendo a melodia com um acompanhamento pré-gravado.

Shannon Myers, dono de Jokgu, afirmou que treinou a galinha recompensando-a com uma guloseima. Assista o vídeo acima.