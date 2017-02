Prefeito de Curitiba quer vender 492 t de feijão à população para 'salvar' alimento

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo (PMN), quer vender 492 toneladas de feijão para toda a população da Capital do Paraná. Ele vai encaminhar uma proposta aos vereadores pedindo a autorização da venda. Isto é necessário porque a quantia pertence aos Armazéns da Família – e, nestes locais, apenas famílias com até 3,5 salários mínimos podem comprar os produtos.

De acordo com a administração municipal, todo o volume foi comprado pela gestão anterior, do então prefeito Gustavo Fruet (PDT). Das 492 toneladas, 215 estão estocadas e 277 ainda serão entregues à prefeitura. Greca disse que, com a medida, pretende "salvar" mais de 400 toneladas de feijão.

O feijão, segundo a Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura, foi comprado com o preço em alta e, como houve queda no valor do produto, é necessário reduzir o volume. Se isso não ocorrer, há o risco de perder a qualidade do alimento, detalhou o secretário da pasta, Luiz Gusi.

Por esse motivo, a prefeitura quer abrir a compra para quem tiver interesse. Caso a venda do feijão seja aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba, o quilo carioquinha será vendido a partir de R$ 2,99 e o do feijão preto a R$ 3,99.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Curitiba