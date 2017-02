Satélite da NASA vai ajudar a avaliar expansão de incêndios em Portugal

A Defesa Civil (chamada de Proteção Civil na Europa) de Portugal deverá usar no próximo verão imagens de satélite da NASA para avaliar o avanço de grandes incêndios florestais. O novo método foi sugerido por um grupo de pesquisadores portugueses, que publicaram neste mês um estudo sobre a nova metodologia de avaliação das previsões dos bombeiros.

A ideia é usar um satélite da NASA, que todos os dias passa quatro vezes sobre Portugal, para perceber se as previsões feitas nos grandes incêndios fazem ou não sentido. Ana Sá, cientista que o estudo. explico ao portal TSF que as imagens de satélite são gratuitas e ficam logo disponíveis na Internet, sendo que em Portugal nunca foram usadas com esta finalidade.

A pesquisadora acrescenta que desta forma será possível monitorar zonas com acessos muito complicados ou mesmo inacessíveis, evitando colocar vidas em risco. Por mais de um ano os cientistas acompanharam a evolução dos incêndios e as imagens de satélite, com o objetivo de avaliar a qualidade das previsões e ter mais informações importantes para tomar decisões operacionais.

Nova metodologia

A meta principal da iniciativa é ajudar no combate ao fogo em vegetação com melhores previsões da propagação dos incêndios, através de uma nova metodologia de avaliação das simulações de expansão dos incêndios.

As informações são do portal TSF, de Portugal