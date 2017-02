Oceanógrafos canadenses filmam monstro submarino de 500 milhões de anos 

Cientistas canadenses conseguiram captar imagens de uma espécie de animal marinho descoberta recentemente. A criatura com aparência de monstro das águas pertence ao período Cambriano (de 541 a 485 milhões de anos atrás) e foi encontrado pelos pesquisadores no Folhelho Burgess – Montanhas Rochosas do Canadá, considerado uma das principais jazidas de fósseis do mundo.

O verme com nove tentáculos do tamanho de polegares humanos possui uma aparência um estranha. O vídeo foi feito no momento que animal marinho caçava. Pode parecer que o bicho esteja aplaudindo, mas não, este é o movimento que faz para atrair suas vítimas. A criatura foi batizada com o nome Ovatiovermis cribatus.

A criatura foi batizada com o nome Ovatiovermis cribatus - Foto: Youtube/BMCseriesJournals

Eretos

Os pesquisadores acreditam que fortes garras recurvadas nos membros traseiros podem ter permitido que Ovatiovermis e outras espécies lobopodianas relacionadas se ancorassem em superfícies duras e ficassem mais ou menos eretas.

Dois pares longos de membros de spinulose (peludos ou espinhosos) em direção à frente do corpo teriam sido usados para filtrar ou coletar alimentos da água e aproximá-los da boca dos animais.

Com informações do portal sciencedaily.com

Vídeo: BMCseriesJournals - YouTube