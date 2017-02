Mulher é encontrada morta no porta-malas do próprio carro em Ortigueira

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

Uma agente de saúde de 28 anos, moradora de Telêmaco Borba, foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro nesta quinta-feira (2). O veículo estava abandonado na Estrada da Campina, em Ortigueira (a 112 km de Apucarana). De acordo com informações da polícia, Camila Martins França, de 28 anos, foi vista pela última vez na quarta-feira (1º) quando saiu para trabalhar e não mais voltou.

Além do cargo de agente de saúde no posto da Vila Esperança, Camila também revendia cosméticos e, segundo a polícia, ela teria saído de casa com o carro lotado de produtos.

O corpo de Camila foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa para exame de necropsia.

Conforme o site Repórter TB, ela deixa marido e três filhos de 3, 5 e 12 anos.