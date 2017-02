Motorista é preso com carro abarrotado de cigarros após tentar fugir da polícia por 80 km

Um motorista fugiu por cerca de 80 quilômetros de equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual até ser detido no trevo de São Pedro do Ivaí (norte do Paraná), na PR-082, com um veículo lotado de cigarros contrabandeados. O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (2).

A fuga começou na região de Terra Boa, onde a PM tentou abordar o GM Astra com placas de São Paulo. O motorista de 24 anos não parou e a perseguição teve sequência por Engenheiro Beltrão, Peabiru e Fênix, com várias equipes da polícia fazendo acompanhamento tático do fugitivo.

Já em São Pedro do Ivaí, o GM Astra foi interceptado e os cigarros contrabandeados do Paraguai foram descobertos. A polícia prendeu Cezar Augusto Faquini, morador de Umuarama, que já conta com ficha criminal por tráfico de drogas e receptação.

Ele estava sem documentos e se negou a dar qualquer informação sobre o contrabando. Cezar foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Maringá os cigarros encaminhados à Receita Federal.