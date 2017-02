Na posse do presidente do TJ-PR, Richa reforça compromisso com judiciário

O governador Beto Richa participou nesta quarta (1º) da posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Renato Bettega, que foi eleito em novembro de 2016. Durante a cerimônia, Richa reforçou o compromisso do Estado de respeitar a independência do Poder Judiciário.

“Estamos otimistas de que a relação com o Bettega será dada em alto nível, sempre respeitando a independência dos poderes. Dessa forma, vamos sempre fortalecer os serviços prestados aos paranaenses”, afirmou o governador.

Bettega, durante o discurso de posse, disse que sua prioridade é a gestão de pessoal. “É primordial uma gestão de recursos humanos adequada, sempre prestando um bom serviço jurisdicional ao judicionário, que é o objetivo e a atividade-fim do Poder Judiciário.”GESTÃO - Renato Bettega assume o TJ-PR para o biênio 2017-2018, no lugar do desembargador Paulo Vasconcelos, que esteve à frente do órgão entre 2015 e 2016. Na gestão de Vasconcelos, Bettega exercia a função de vice-presidente do órgão.

Biografia

Renato Bettega é natural de Curitiba. Formado em direito e administração de empresas e mestre em Ciências Jurídicas, ingressou na magistratura do Paraná em 1980, exercendo cargos nas Comarcas de Paranaguá (substituto), Capanema (regime de exceção), Formosa do Oeste, Reserva, Rio Negro, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. Em 1991, começou a trabalhar na Comarca de Curitiba, onde foi juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça na gestão do desembargador Ronald Accioly Rodrigues da Costa. Foi promovido, no dia 23 de março de 2007, ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Já em 31 de novembro de 2004, foi eleito para o cargo de 1° vice-presidente.

Presenças

Participaram da solenidade de cerimônia de posse o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos; o governador do Estado do Paraná, Beto Richa; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano; o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Luiz Kukina; o prefeito de Curitiba, Rafael Greca; o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Augusto Peruzzo; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho – 9ª Região, desembargador Arnor Lima Neto; o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Durval Amaral; o procurador-geral de justiça do Estado do Paraná, Ivonei Sfoggia; o defensor público geral do Estado do Paraná, Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná, José Augusto Araujo de Noronha; e o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, o juiz de direito Frederico Mendes Junior.