Homem mata esposa a tiros por não aceitar separação

Uma mulher de 30 anos foi morta na quarta-feira (01) pelo próprio marido, em Cantagalo, no Paraná (PR). Márcia Aparecida Sptzner foi atingida com vários disparos no peito e morreu no local do crime.

O casal que estava em fase de separação, tomava café na casa dos pais da vítima para decidir os rumos do divórcio, quando homem se levantou afirmando que iria embora. No entanto, ele foi até seu carro, sacou uma pistola calibre 380 e retornou à residência.

Na casa, ele atirou várias vezes na esposa, sendo que um dos tiros acertou até o cunhado dela que também estava no local. A mulher que foi atingida no peito não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

De acordo com a família, o homem não aceitava o fim do casamento. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava. O cunhado foi socorrido e não corre risco de morte.

Após o crime, o marido fugiu e até a manhã desta quinta-feira (02) não havia sido localizado. Polícia Militar (PM) e Civil fazem buscas na região, na tentativa de encontrar o autor do homicídio.