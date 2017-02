Menina de dois anos é esfaqueada pelo padrasto no Paraná 

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

Uma criança de apenas dois anos foi esfaqueada pelo padrasto na noite de quarta-feira (01) em Foz do Iguaçu, no Paraná (PR). A menina teve ferimentos graves e segue internada no hospital.

O crime aconteceu por volta das 21h na residência da família. Após a agressão o homem fugiu e a mãe acionou o socorro. A menina foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde passou por uma cirurgia. De acordo com os médicos o caso dela é considerado grave e não há previsão de alta.

A Polícia Militar (PM) faz buscas na região na tentativa de localizar o homem, no entanto até às 07h desta quinta-feira (02) ele não havia sido encontrado.

(Com informações - G1)