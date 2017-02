Acidente em Mandaguari deixa motociclista ferido

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 17h30 desta quarta-feira (1), na Rua Gaspar Jeronimo da Silva, no Jardim Progresso 1, próximo a empresa Botinas Batistão, em Mandaguari, deixou uma pessoa ferida.

De acordo com socorristas do Corpo de Bombeiros, Diego Henrique de Souza, de 26 anos, trafegava pelo local com a motocicleta Honda CG 125 , placa ALE 7532 quando o veículo ficou desgovernado e caiu.

Levado ao PAM

Diego sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido por Bombeiros e levado Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari.