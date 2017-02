Unespar recebe mais de 20 mil inscrições no SiSU

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) teve 20.417 inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A instituição mantém, pelo segundo ano consecutivo, a média de inscrições; sendo 54% delas para os cursos de bacharelado e 46% para licenciaturas.

Os candidatos com idade entre 18 e 24 anos representam cerca de 58% dos inscritos. Em números absolutos são 11.797 estudantes. O segundo maior grupo etário do processo é dos estudantes com até 17 anos, com um total de 4.919 inscrições. Na sequência aparecem 1.810 candidatos com idades entre 25 e 30 anos; 1.062 de 31 a 40 anos; 461 no grupo de 41 a 50 anos; 102 entre os que possuem de 51 a 59 anos e, por fim, 17 candidatos com 60 anos ou mais.

Convocados

O resultado do processo seletivo foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na segunda-feira (30). Os candidatos podem ter acesso em www.sisu.mec.gov.br/selecionados e já estão automaticamente convocados para as matrículas.

A Unespar receberá os aprovados em chamada regular nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Os candidatos deverão comparecer aos câmpus para o qual foram selecionados acompanhados do requerimento de matrícula e documentos exigidos no edital publicado em www.unespar.edu.br/matriculas.

Uma novidade para esta edição do SiSU é que para os candidatos que comprovem residência fora do território paranaense, a universidade vai flexibilizar o processo de matrículas. A Diretoria de Registros Acadêmicos publicou um edital que altera os procedimentos. Assim, haverá a possibilidade de encaminhar a documentação pelos Correios para o endereço do respectivo câmpus via RA ou Sedex, até a data limite de matrícula.

Requerimento

Em virtude da prorrogação das inscrições do SiSU, o MEC ainda não disponibilizou para a Unespar, no sistema de gestão do processo, os dados dos candidatos que foram aprovados. Com isso, a equipe responsável está aguardando a liberação do acesso para atualizar as informações e autorizar o preenchimento e impressão do requerimento de matrícula em www.unespar.edu.br/matriculas. A expectativa é que esteja acessível até esta sexta-feira (03).

Lista de espera

Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SiSU ou que foram aprovados para a segunda opção de curso podem integrar a lista de espera do programa.

O período para manifestar o interesse em participar da lista vai até as 23h59 (horário de Brasília), do dia 10 de fevereiro, no site do SiSU. A adesão à lista está restrita à primeira opção de curso do candidato.