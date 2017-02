Estudante de Direito é preso com 7 mil pontos de LSD e 5 mil comprimidos de ecstasy no PR

Um jovem de 23 anos, acadêmico do curso de Direito e morador de um bairro de classe média de Curitiba, foi preso na tarde de terça-feira (31/01) no apartamento onde reside, com 7 mil pontos de LSD, 5 mil comprimidos de ecstasy. No local também foi encontrado um quilo de maconha e uma balança de precisão.

A Polícia Civil já investigava o rapaz há cerca de três meses até que na tarde de ontem ele foi flagrado comercializando drogas para uma mulher. Durante a abordagem, o jovem chegou a negar seu envolvimento com o tráfico, no entanto em buscas na sua residência foram encontradas as substâncias entorpecentes.

O morador do bairro Água Verde residia com a mãe, que segundo a delegada responsável pelo caso, não teria conhecimento sobre o crime. A mulher viajou para o Litoral e o rapaz estava sozinho em casa no momento da prisão.

Ele foi encaminhado a Divisão de Narcóticos da Polícia Civil de Curitiba, onde permanece preso, à disposição da Justiça.

O que é o ecstasy?

O ecstasy é uma substância psicoativa designada como 3,4 metilenodioximetanfetamina. Foi sintetizada pela empresa Merck em 1914, e é chamada droga de recreio ou de desenho, pois possui ação estimulante e alucinógena. Apresenta-se em forma de pastilhas, comprimidos, barras, cápsulas ou pó.

O ecstasy, a nível cerebral, age aumentando a produção e a diminuição da reabsorção da serotonina, dopamina e noradrenalina. Seus efeitos surgem após vinte e setenta minutos, atingindo estabilidade em duas horas, pode agrupar efeitos da cannabis (maconha), das anfetaminas e do álcool.

Os efeitos físicos são taquicardia, aumento da pressão sanguínea, secura da boca, diminuição do apetite, dilatação das pupilas, dificuldade em caminhar, reflexos exaltados, vontade de urinar, tremores, transpiração, câimbras ou dores musculares.

Quanto aos efeitos psíquicos, o ecstasy ocasiona sensação de intimidade e de proximidade com outras pessoas, aumento da comunicação, da sensualidade, euforia, despreocupação, autoconfiança e perda da noção de espaço.

Em longo prazo podem ocorrer alguns efeitos tais como lesões celulares irreversíveis, depressão, paranóia, alucinação, despersonalização, ataques de pânico, perda do autocontrole, impulsividade, dificuldade de memória e de tomar decisões.

E LSD?

O LSD é uma das substâncias químicas mais potentes que altera o humor. É obtido a partir do ácido lisérgico, que se encontra num fungo que se desenvolve no centeio e em outros grãos.

É produzido na forma de cristal em laboratórios ilegais, principalmente nos Estados Unidos. Estes cristais são convertidos em líquido para a comercialização. É inodoro, incolor e tem um leve gosto amargo.

Conhecido como “ácido” e por muitos outros nomes, o LSD é vendido nas ruas em tabletes pequenos (“micropontos”), cápsulas ou quadrados de gelatina (“vidraça”). Algumas vezes é adicionado a papel absorvente que depois é dividido em pequenos quadrados decorados com desenhos ou personagens de desenhos animados (“Loony Toons”). Ocasionalmente é vendido em forma líquida. Mas seja qual for a forma, o LSD leva o usuário ao mesmo lugar: uma séria desconexão da realidade.

Descrição do inferno

Os usuários de LSD chamam uma experiência com LSD de “viagem”, que tipicamente dura 12 horas ou algo assim. Quando algo dá errado, o que geralmente ocorre, isso é chamado de “má viagem”, outro nome para descrever o próprio inferno.

Com informações da Polícia Civil do Paraná e do portal mundosemdrogas.org.br