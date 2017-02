ONG denuncia que ursos morrem de fome em zoológico

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Um grupo de ativistas acusa os responsáveis do jardim zoológico de Bandung, na Indonésia, de deixarem os animais morrer de fome, principalmente os ursos. Várias imagens chocantes mostrando os ursos extremamente magros e pedindo comida aos visitantes foram divulgadas por ativistas ligados a entidades protetoras dos animais.

O jardim zoológico de Bandung está no centro de várias polêmicas relacionadas com maus tratos de animais Os responsáveis pelo local foram criticados pela mídia internacional pelos maus tratos impostos a um elefante que depois morreu. Mesmo assim a direção do zoo nega todas as acusações. Yani, o elefante, tinha nódoas pretas por todo o corpo.

O Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group, grupo de ativistas com sede na Indonésia, tem chamado a atenção para a negligência no jardim zoológico desde o ano passado. A ONG começou divulgar em meados de 2016 os vídeos em canal no You Tube (ver acima) dos ursos-malaios que pedem comida aos visitantes do local, visivelmente subnutridos. A situação chegou a tal ponto que os ursos comem as próprias fezes, conforme ativistas.

Situação chegou a tal ponto que os ursos comem as próprias fezes - Foto: Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group

Direção do zoo nega

A direção do jardim zoológico de Bandung minimizou as acusações e garantiu que os ursos são alimentados regularmente e submetidos a exames de saúde. "Damos comida suficiente aos animais. As pessoas dizem que eles estão magros, mas isso não quer dizer que não estão saudáveis e se alimentando", diz o diretor do local.

Com informações do Daily Mail