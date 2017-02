Cientistas medem velocidade do bote e mordida da cobra cascavel

Biólogos conseguiram medir pela primeira a velocidade com a qual cobra cascavel, temida víbora venenosa, levanta a cabeça e morde a vítima. A serpente acelera até 100 quilômetros por hora em apenas 79 milissegundos. O resultado do estudo dos biólogos foi publicado recentemente pela revista Scientific Reports. Um vídeo postado no canal da Universidade da California Riversid mostra como é rápido o bote da víbora (ver acima).

Para realizar a pesquisa mais aprofundada sobre como são os ataques da víboras o pesquisador Timothy Higham, da Universidade da Califórnia, e sua equipe foram ao deserto de Mohave, sudoeste dos EUA, habitado por grande quantidade de cascavéis.

Ao colocar imagens-armadilhas, os cientistas as conectaram a um computador e acompanharam a caça de serpentes. Nas filmagens foram usadas câmeras de alta precisão infravermelha capazes de receber 500 imagens por segundo em 3D.

Ultra rápidas

Os pesquisadores constataram que tais serpentes se movimentam rapidíssimo. Uma serpente abocanha um roedor 60 a 70 milissegundos após ele aparecer no raio do alcance. Durante a manobra, a cabeça da serpente alcança de 12 a 16 cm a 3,5 m/s de velocidade e a uma aceleração de 170 a 506 m/s.

As informações são do Scientific Reports