Cão é flagrado acorrentado sobre bagageiro de carro em alta velocidade

Autoridades dos Estados Unidos (EUA) investigam um caso de maus tratos contra um cachorro que foi flagrado acorrentado sobre um bagageiro puxado por um veículo em alta velocidade em uma estrada do Condado de Flagler, na Flórida. Uma motorista registrou a cena e compartilhou em uma rede social, onde causou revolta.

No vídeo fica perceptível que o cachorro estava assustado com a situação e nada podia fazer para se proteger, já que estava preso por uma corrente. No Facebook, onde a gravação foi disponibilizada e assistida mais de um milhão de vezes, internautas se comoveram. "Isso é de dar nojo", afirmou um deles. Outro acrescentou: "Que horrível! Coitado desse animal".

"Eu não pude acrescentar no que vi. Eu fiquei completamente chocada e ultrajada", disse Brenna Cronin, que compartilhou o vídeo na rede social.

Conforme o site "Action News Jax", o dono do animal foi identificado após a divulgação das imagens. Em condição de anonimato, ele afirmou não ter feito nada de errado e que o animal quis ser levado daquela forma.

De acordo com autoridades locais, como é contra lei transportar animais de forma desprotegida, o dono do pitbull pode ser multado.

As informações são do portal Action News Jax