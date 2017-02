Rapaz coloca fogo em ciclomotor ao ser abordado pela Polícia Militar

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Um rapaz de 23 anos colocou fogo no seu ciclomotor na madrugada desta sexta-feira (10) ao ser abordado pela Polícia Militar (PM) em Arapongas. Ele incendiou seu veículo no meio da rua após se negar a acatar a ordem dos policiais.

A equipe fazia patrulhamento pela Avenida Arapongas quando avistou um jovem em um ciclomotor, que ao perceber a aproximação da PM tentou fugir, abandonando o veículo. No entanto, o rapaz voltou minutos depois se identificando como proprietário e xingando os policias. Ele ateou fogo no veículo em meio à rua, sendo necessário o uso do extintor para controlar as chamas.

O rapaz foi contido e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas. Já o veículo foi entregue ao pátio da PM para regularização de pendências.