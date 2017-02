Homem é encontrado morto com marcas de facadas em Arapongas

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Um homem de 44 anos, identificado como Amarildo da Silva Marmelo, foi encontrado morto na noite de quinta-feira (09) na Rua Gaturamo Rei, no Jardim San Raphael II em Arapongas. A vítima estava caída na calçada com marcas de facadas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 23h45 para verificar a situação de uma pessoa que estava ferida no meio da rua. Ao chegar no local, a equipe solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou o óbito.

O homem tinha perfurações no corpo causadas por arma branca. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Ainda não há pistas sobre o autor do crime.