Codar amplia recuperação asfáltica nos bairros de Arapongas

Dando sequência ao cronograma de manutenção viária, a Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar), está realizando intervenções nas Ruas Louro Verde, na região do Conjunto Flamingos e nas Ruas Catorita e Taperaçu, no Jardim do Sol.

Já no Jardim Petrópolis, a Rua Gavião do Brejo, já recebeu nova lama asfáltica, e a Rua Pomba da Asa Branca está inclusa no cronograma desta semana para melhorias.

Prefeitura em Ação - Nesta quinta-feira (9), equipes da Codar também está no projeto “Prefeitura em Ação”, que acontece em bairros da Zona Sul com o objetivo de levar o atendimento das secretarias municipais ao cidadão.

A ação tem início às 09h e conta com a presença do prefeito Sergio Onofre e todo seu secretariado, que percorrem as ruas levantando as necessidades da população.