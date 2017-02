PM prende dois homens por porte ilegal de armas em Arapongas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira (8), por porte ilegal de armas, em Arapongas. Conforme relato da PM, uma equipe da Rondas Ostensivas Tático e Móvel (Rotam) recebeu denúncia anônima de que um homem estaria em posse de uma arma de fogo. O suspeito estava em um bar, na Rua Faisão, no momento da abordagem.

Com Emerson Cesar de Oliveira, 39 anos, foi encontrado um revólver calibre 32 sem munição. O homem estava acompanhado do filho, um adolescente de 15 anos, que alegou ter encontrado a arma em um matagal. A equipe fez buscas nos veículos que estavam estacionados em frente ao estabelecimento e encontrou munições de calibre 38 intactas no carro de outro homem identificado como Robson da Silva do Amaral, 35 anos. Na casa de Amaral, os policiais encontraram um revólver calibre 357 sem munição e um rádio HT na frequência da transmissão da PM.

Todos os objetos apreendidos e os suspeitos, inclusive o menor, foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial (SDP).