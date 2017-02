O Arapongas Pé Vermelho Rugby em parceria com a prefeitura do Município de Arapongas e a Secretaria de Esporte, comunica que estão abertas as inscrições para os treinamentos de Rugby nas categorias feminino e masculino e faixa etária a partir dos 14 anos.

Os treinos acontecerão aos sábados as 16:00 horas no campo do Padre Chico, sito a rua Aura, 1221.Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3902-1114.