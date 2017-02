Veículos são furtados no centro de Arapongas

A Polícia Militar (PM) registrou três furtos de veículos na região central de Arapongas durante a terça-feira (07). Um carro, uma moto e uma bicicleta que estavam estacionados nas ruas foram levados por bandidos.

A primeira situação aconteceu às 13h, na Avenida Arapongas. A vítima relatou que deixou sua motocicleta no local por meia hora e ao retornar não a encontrou mais.

A segunda ocorrência foi na Rua Garças, onde o motorista estacionou seu carro por volta das 12h30 e ao final da tarde quando ia embora percebeu que seu carro já não estava mais lá.

Já o terceiro furto aconteceu também na Avenida Arapongas. Uma adolescente deixou sua bicicleta em frente ao banco Sicoob por alguns minutos e quando voltou viu um rapaz fugindo com ela. A menina repassou as características do criminoso à Polícia Militar (PM), no entanto nenhum suspeito foi localizado.

A PM realizou buscas em todas situações, e encontrou apenas o carro furtado, por volta das 18h30, na Estrada do Molipark em Sabaudia. Ele estava depenado, sem rodas, estepe e bateria. O veículo foi recolhido e entregue ao proprietário.