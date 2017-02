Entrega dos Correios é falha em Arapongas

Moradores do Jardim Arapongas III e do Residencial Piacenza, que somam cerca de 550 imóveis, não contam com o serviço dos Correios. Nos bairros moram aproximadamente duas mil pessoas que precisam se deslocar regularmente até uma das agências, localizadas na área central, para retirar as correspondências. O problema ficou mais evidente recentemente com o início da entrega dos carnês do Imposto Predial, Territorial Urbano (IPTU). Doze bairros não terão os carnês entregues pelos Correios. A entrega será feita pelo Departamento de Fiscalização da Prefeitura.

Inaugurado em julho de 2015, as casas do Residencial Piacenza contam com numeração e todas as ruas são nomeadas. Porém, desde que se mudou para o bairro, a dona de casa Carmen Bonugli, 60 anos, precisou se adaptar quanto o assunto é correspondência.

“Tenho que retirar nos Correios ou direto onde fiz a compra, se precisar pagar no boleto”, reclama.Diante da situação, não é incomum atrasar o pagamento de prestações, uma vez que para retirar as correspondências é preciso ir até o centro da cidade. “Facilitaria muito a vida se os Correios passassem por aqui”, acredita.