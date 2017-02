Secretaria de Esportes realiza Abertura no Ano Esportivo

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esportes, realizou na tarde de segunda-feira (06), a Abertura do Ano Esportivo. O secretário de Esportes, João Vagner Cavalari, aproveitou a oportunidade para apresentar os professores da área de educação física e gerentes, salientando a importância do esporte para a população.

”O esporte agrega melhorias na saúde, educação e segurança, levando sempre quem o pratica para um bom caminho, e é isso que queremos realizar dentro do nosso trabalho”, disse o secretário.

Na oportunidade, o prefeito Sergio Onofre reforçou projetos que visam melhorar cada vez mais o esporte no município. ” Queremos uma cidade melhor, com isso, vamos investir no esporte, principalmente para as crianças e jovens, que assim, se tornarão melhores adultos”, frisou o prefeito.

Entre os projetos para a área do esporte, o prefeito citou a implantação de uma unidade do SESC e SENAC, reformas e uma pista de caminhada no Centro Social Urbano(CSU), campo de futebol ao lado da Escola Municipal Alzira Horvatich, no Conjunto Flamingos e reforma no Estádio José LuisChiapin(Estádio dos Pássaros).

“Vamos colocar em prática tudo o que nos propusemos a fazer. Queremos reformar o nosso estádio, e implantar diversas atividades no local. Vamos voltar a realizar também um Torneio Primeiro de Maio de qualidade aos trabalhadores”, afirmou Sergio Onofre.

Logo em seguida, os professores e gerentes participaram de uma palestra com João Ferreira da Silva, professor acadêmico de educação física.

Participaram da Abertura do Ano Esportivo, o secretário de administração, Juliano André Domingos, secretaria interina de educação, Luciana Gutierres, os vereadores Levi, Valdeir Pereira(Maringá), Ademir Esplendor(Tico do Bar) e Cleide Bisca.