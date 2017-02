Bandidos furtam 10 TVs, celulares e dinheiro em loja de Arapongas

Para comer sem culpa! Ebook com 101 receitas fit!

Uma loja de móveis e eletrodomésticos, localizada na Avenida Arapongas, em Arapongas foi arrombada e furtada durante o fim de semana, no entanto, a ação criminosa foi notada somente na manhã de segunda-feira (06) quando um funcionário chegou para trabalhar.

De acordo com o gerente do estabelecimento, quando ele chegou para abrir a loja por volta das 08h, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e que do interior haviam sido levados diversos pertences.

Ao contabilizar, o funcionário checou que os criminosos furtaram 10 televisores, três celulares, 20 chips da Tim e R$ 150 em dinheiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou boletim de ocorrência sobre o caso.