A polícia de Arapongas divulgou imagens da câmera de segurança da agência dos Correios que registrou o autor do assalto. O criminoso levou parte do pagamento dos funcionários que seria realizado nesta segunda-feira (6).

De acordo com a polícia, o criminoso entrou no local pelos fundos e rendeu funcionários com um revólver. Ele tomou o dinheiro e fugiu em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi até o local e registrou boletim de ocorrência. Um inquérito será instaurado para investigar o crime.