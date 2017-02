Secretaria de Segurança lança Operação Volta às Aulas em Arapongas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) de Arapongas, lançou a Operação Volta às Aulas na manhã desta segunda-feira (6). A operação, realizada por meio do Grupamento de Patrulha Escolar Comunitária e da Coordenação de Educação para o Trânsito, em parceria com a Polícia Militar (PM), se estende até o dia 10 de fevereiro com ações que visam a orientação e garantia da segurança dos alunos no início do ano letivo.

Outro objetivo das forças de segurança é estreitar os laços entre os Guardas Municipais (GM) envolvidos e os estudantes, fortalecendo o trabalho de aproximação com a comunidade.

Serviço:

6 de Fevereiro

07h15m - Escolas Municipais Antonica Giroldo e Antonio Grassano Junior

12h45m - Escolas Municipais Alzira Horvatich e Joarib Grilo



7 de Fevereiro

07h15m - Escolas Municipais Padre Chico e Presidente Getúlio Vargas

12h45 - Escolas Municipais Papa João II e Maria Hercília



8 de Fevereiro

07h15m - Escolas Municipais Julio Savieto e José de Carvalho

12h45m - Escolas Municipais Albor Pimpão e Clotário Portugal



9 de Fevereiro

07h15m - Escolas Municipais Padre Germano e Nereide Sousa Camargo

12h45m - Escolas Municipais Antonio Moraes de Barros e José Bernardes dos Santos



10 de Fevereiro

07h15m - Escolas Municipais Professora Heloísa Giancristófaro e Aleydah Costas Santos

12h45m - Escolas Municipais Professora Diomar de Oliveira Pegorer e Escola Aricanduva