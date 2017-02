Morre ciclista que foi atropelada na Avenida Gaturamo

Morreu nesta segunda-feira (06) Divina Josefa Reginaldo da Costa, de 52 anos, vítima de atropelamento na Avenida Gaturamo em Arapongas. A mulher se recuperava em casa do acidente ocorrido no dia 16 de janeiro.

A vítima teve uma parada cardiorrespiratória nesta madrugada e chegou a receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizou todos protocolos e tentativas de reanimação, no entanto ela não resistiu. Ainda de acordo com o Samu, a mulher tinha recebido alta do hospital há poucos dias.

O acidente - Divina trafegava de bicicleta pela Avenida Gaturamo, quando foi atingida por um Fiat/Strada, que não parou para prestar socorro. Na situação, ela foi encaminhada ao hospital pelo Samu com traumatismo cranioencefálico.