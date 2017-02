Bandidos furtam Correios e levam pagamento dos funcionários

Uma agência credenciada dos Correios de Arapongas, foi invadida por bandidos que levaram parte do pagamento dos funcionários que seria realizado nesta segunda-feira (06). A ação foi notada somente na manhã de hoje, quando os funcionários chegaram para trabalhar.

Ainda não se sabe quando a situação teria ocorrido, no entanto a cena do crime indica que os bandidos entraram no local pelos fundos. De acordo com informações iniciais, os criminosos levaram apenas dinheiro. O valor não foi informado, no entanto, a quantia seria usada para pagamento do salário dos colaboradores.

Até às 10 horas não havia pista sobre a autoria do furto. A Polícia Militar (PM) foi até o local e registrou boletim de ocorrência. Um inquérito será instaurado para investigar o crime.