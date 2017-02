Patrulha Maria da Penha atendeu quase 100 ocorrências em janeiro

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Arapongas, divulgou os números de atendimentos realizados durante o mês de janeiro de 2017. Durante este período o programa atendeu 97 ocorrências.

O serviço foi implantado através de Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Município de Arapongas e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visando conjugar esforços para garantir a efetividade da lei 11.340 (Lei Maria da Penha), dentro do território do município de Arapongas.

A Patrulha pode ser acionada através dos telefones 153 ou 3902-1010.

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Total de Atendimentos Realizados - 41

Novas Visitas Realizadas - 14

Visitas de Retorno - 10

Descumprimento de M.P. com flagrante - 03

Descumprimento de M.P. Sem Flagrante - 04

Reincidência - 01

Certidão Negativa de Endereço - 03

Declaração de Desistência da M.P. - 07

Encaminhamento da vítima para Delegacia - 03

Encaminhamento do agressor para Delegacia - 03

Encaminhamento para o CREAS/SAN -02

Encaminhamento ao Fórum - 06