Pedestre fica ferido após ser atropelado por trem em Arapongas

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem da América Latina Logística (ALL) na manhã deste sábado (04) em um cruzamento da Rua Rouxinol, próximo à base do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Arapongas.

De acordo com testemunhas, a vítima atravessava a via, e ao perceber a aproximação do trem teria aberto os braços. Ele acabou atingido pela locomotiva e teve ferimentos na cabeça.

A unidade avançada do Samu foi acionada para socorrer o homem que estava consciente e respondendo à equipe durante os primeiros atendimentos. Ele foi encaminhado ao hospital e o estado de saúde é considerado grave.