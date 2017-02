Polícia prende dupla por ameaça e tentativa de extorsão a empresário em Arapongas

A Polícia Civil de Arapongas prendeu na quinta-feira (2) dois suspeitos que tentaram extorquir R$ 250 mil de um empresário da cidade. Entre os detidos está o funcionário da vítima, Wellington Fernando Faleiros Pires, 34 anos, que conhecia toda a rotina do empresário. Segundo a polícia, ele contou com a ajuda do primo Ruy Guilherme de Oliveira, 27 anos, que é de São Paulo e está em Arapongas há aproximadamente três meses.

De acordo com o delegado da 22ª Subdivisão Policial (SDP) Carlos Marcelo Sakuma, há 10 dias o empresário passou a receber ameaças por meio de cartas e telefonemas. Os criminosos exigiam dinheiro, do contrário, prejudicariam a família e a empresa, segundo o delegado.

“Eles deram prazo para que a vítima arrumasse a quantia até esta sexta-feira (3 de fevereiro) ou iriam fazer mal à família. Eles informaram que entrariam em contato para informar o local onde era para deixar o dinheiro”, detalha.

Wellington Fernando Faleiros Pires. Foto: Polícia Civil/WhatsApp

A investigação contou com apoio do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), unidade da Polícia Civil especializada em sequestro e extorsão. “Recebemos denúncias e informações da própria vítima e conseguimos identificar os dois”, diz.

Na casa dos suspeitos a polícia encontrou o celular usado para o envio das mensagens com ameaças e rascunhos das cartas. O delegado informa que, diante das evidências, Pires acabou confessando o crime.

“Ele trabalha há três anos para uma empresa terceirizada da vítima e disse que, como conhecia toda rotina, passou a arquitetar o crime com a ajuda do primo recém chegado de São Paulo”, informa.

Ruy Guilherme de Oliveira. Foto: Polícia Civil/WhatsApp

Conforme o delegado, Pires já responde processo por latrocínio ocorrido em Apucarana. Ele e o primo foram autuados por ameaça e tentativa de extorsão.

Denúncia

Sakuma alerta que casos de ameaça devem ser imediatamente comunicados à polícia. “Em muitos casos apessoa não leva a sério a ameaça e a os criminosos realmente podem tentar fazer algum mal”, conclui.