Oitenta pacientes recebem aparelhos de surdez em Arapongas

Oitenta próteses auditivas foram entregues nesta sexta-feira (3), no Centro de Saúde Jaime de Lima, em Arapongas. A iniciativa é da Secretaria de Saúde do município em parceria com o Instituto Londrinense de Educação de Surdos (Iles).

A distribuição dos aparelhos, que integra o mutirão de adaptação de próteses auditivas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), começou hoje e continua na próxima segunda-feira (6).

“Vamos zerar a fila de pessoas que precisam de aparelhos de surdez em Arapongas”, garantiu o gerente administrativo do Iles, Zenildo dos Santos, de Londrina.

Entre hoje e segunda-feira serão entregues 80 próteses. Foto: José Luiz Mendes

Segundo Zenildo, o investimento financeiro girou em torno de R$ 200 mil, já que o valor das próteses varia de acordo com a tecnologia, ou seja, de R$ 525 a R$1.100. Além disso, “Todo repasse financeiro foi feito pelo Cisvir, que é uma verba que vem do Ministério da Saúde, exclusivamente destinada a este setor”, explica.

A matéria completa você confere na edição impressa ou versão digital deste sábado (4), do jornal Tribuna do Norte.