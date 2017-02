Fecomércio garante unidade do SESC E SENAC para Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, juntamente com o Secretário de Administração do município, Juliano André Domingos, estiveram nesta semana na sede da FECOMERCIO - Federação do Comércio do Paraná, em Curitiba, onde se reuniram com o Presidente Darci Piana e o 4º Vice-Presidente Paulo Herminio Pennacchi para tratar da implantação de uma unidade integrada Sesc e Senac no município de Arapongas.

A implantação das unidades irá beneficiar os comerciantes locais e consequentemente toda a população, tendo em vista o compromisso da entidade de oferecer bem-estar social, por meio do Sesc, aliado à educação profissional, através do Senac, de modo que irá fortalecer e impulsionar as ações que a administração pública vem executando para estes setores.

Vale ressaltar que tal investimento será completamente custeado pela Fecomércio-PR.

(Com informações - Assessoria de imprensa)