Araponguense cai no golpe do bilhete premiado e perde R$ 7 mil

Um araponguense caiu no antigo golpe do bilhete premiado durante a tarde quarta-feira (01). A vítima aceitou comprar a aposta do possível ganhador e acabou perdendo R$ 7 mil.

O estelionatário abordou a vítima na área central da cidade e ofereceu uma aposta premiada da Mega Sena no valor de R$ 12 milhões. Como de praxe, o criminoso inventou alguma desculpa e pediu R$ 7 mil pelo bilhete.

A vítima realizou o pagamento e o bandido fugiu em seguida. Ao se dar conta que teria caído no golpe, o araponguense acionou a Polícia Militar (PM) que registrou boletim de