Procissão marca dia de N.S. de Lourdes em Apucarana

Fernanda Neme | Edição de 11 de February de 2017 Fazer aniversário no mesmo dia em que Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de Apucarana, é motivo de orgulho para a apucaranense Januaria Barbieri Rodrigues, 36 anos. “Para mim é uma bênção. É uma sensação boa ter a imagem de quem cuida de mim no alto da Catedral. Como tenho um carinho e especial devoção, vejo que ela sempre esteve presente em meu caminho”, comemora.A consultora comercial conta que guarda com carinho um cartão com a oração de Nossa Senhora de Lourdes e carrega para todos os lugares.

“Não tenho imagem de Nossa Senhora de Lourdes em casa ainda, porém sempre achei que ganharia uma, mas até hoje não tive este presente”, ressalta. Fevereiro costuma ser um difícil na vida de Januaria que perdeu o pai e a avó nesse mês. Recentemente ela perdeu um bebê de dois meses de gestação . A fé na santa ajudou a superar as dificuldades. “Sem dúvida, ela esteve comigo nestes momentos difíceis dando a sustentação para seguir em frente sem abalar a fé”, garante.

Para Januaria, a grande mensagem de Nossa Senhora em Lourdes é de conversão e de penitência. “Ela chamou insistentemente que aqueles que estão distantes de Deus para que voltem para a casa do Pai, pois estamos num tempo de grandes dificuldades”, ressalta. O dia da padroeira será comemorado hoje às 10 horas, missa e consagração das crianças, presididas pelo Monsenhor Roberto Carrara na Catedral. Já às 19 horas, tem missa solene seguida de procissão luminosa presidida por Dom Celso Antonio Marchiori.

Sem chuva

“Só terá procissão pelas ruas se não estiver chovendo”, alerta o monsenhor Roberto Carrara, que conta que Nossa Senhora de Lourdes se tornou padroeira de Apucarana, na mesma data em que aconteceu a primeira santa missa na cidade em 1937. Ele explica que o celebrante, que não tinha nenhuma imagem para colocar no altar, perguntou para a população se alguém um objeto religioso poderia emprestar. “Foi então que o pioneiro José de Oliveira Rosa trouxe um quadro de Nossa Senhora de Lourdes e por causa deste dia ela se tornou padroeira de Apucarana, dando nome também à igreja”, acrescenta.