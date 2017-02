Quadrilha sequestra mãe e filha e rouba carro em Apucarana

Adeus gordura localizada com o Goji Well

A polícia de Apucarana confirmou nesta sexta-feira (10) que uma motorista de 51 anos e sua filha foram vítimas de sequestro relâmpago junto quando a mulher parou o carro parou à margem da BR-369, no Parque Industrial Norte, para atender um telefonema. O fato aconteceu na noite de quinta-feira (9).

As vítimas relataram que dois criminosos pararam na frente do veículo Ford Ka com placa de Santo André (SP) e os outros dois ladrões as renderam e obrigaram as duas a ir para o banco traseiro do automóvel.

Os quatro marginais entraram no Ford Ka e junto com as vítimas tomaram o rumo cidade de Arapongas. As vítimas foram deixadas próximo à loja Havan e os criminosos fugiram com o carro.