Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Minas Gerais

Um acidente ocorrido pouco depois das 12h30 desta sexta-feira (10), na Avenida Minas Gerais, próximo ao Posto Vila Nova (zona sul do perímetro urbano de Apucarana), deixou um rapaz ferido e provocou danos materiais.

De acordo com socorristas do Corpo de Bombeiros, uma motociclista colidiu com a traseira de um caminhão. Robert Wiliam Barros, de 19 anos, que pilotava a moto, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O trânsito ficou congestionado próximo ao local da colisão e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda apura a causa do acidente.