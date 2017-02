Carnês do IPTU começam a ser entregues a partir da semana que vem em Apucarana

A entrega dos carnês do Imposto, Predial e Territorial Urbano (IPTU) está atrasada em Apucarana. Os contribuintes deveriam ter começado a receber os talões no final do mês passado, mas a gráfica responsável pela confecção do material não conseguiu cumprir o prazo de entrega. Depois de 15 dias da data prevista, funcionários da Prefeitura de Apucarana vão buscar hoje parte dos talões em Maringá. A outra parte deve ser entregue amanhã pela própria empresa.

“Acreditamos que na próxima quarta-feira, dia 15, a distribuição dos talões deve começar a ser feita”, espera o secretário municipal da Fazenda Marcello Machado.

Segundo Machado, uma equipe esteve na gráfica esta semana e conferiu que parte do material já estava impresso, faltando apenas o acabamento. “A gráfica atrasou a entrega porque houve um excesso de trabalho neste período”, justifica. Ele explica que, entre a entrega e o início da distribuição dos carnês, os funcionários da Prefeitura precisam separar o material antes de enviar aos Correios.

“Parte dos carnês é retirada pelas imobiliárias, por isso, fazemos essa separação”, afirma. Ao todo serão 53 mil carnês emitidos, que deverão ser entregues ao contribuinte apucaranense. Machado observa ainda que o contribuinte poderá imprimir também o boleto do IPTU diretamente do site da Prefeitura. “A partir da próxima semana será colocado um link, onde o contribuinte receberá todas as instruções para imprimir o documento”, orienta.

Quem tiver dúvidas sobre o carnê do IPTU ou não receber o boleto em casa poderá procurar a equipe da Prefeitura. “Uma equipe passou por treinamento somente para atender o contribuinte, principalmente sobre a diferença de valores gerados pela atualização de área. Nós fizemos um trabalho e constatamos que diversos imóveis tiveram a área aumentada, mas essa informação não estava atualizada junto à Prefeitura”, ressalta. PRORROGAÇÃO Machado acredita que todos os carnês serão entregues até a data de vencimento, que é 10 de março. Caso haja problemas com a entrega, o secretário não descarta prorrogar a data. Quem pagar à vista o IPTU terá desconto de 5%. Já o parcelamento poderá ser feito em até 10 vezes com parcelas mínimas de R$37,50 por mês.