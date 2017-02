Motorista avança preferencial e causa acidente em Apucarana

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Uma mulher teve ferimentos leves após acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (10), no cruzamento da Rua Osvaldo Cruz com a Rua Alexandre Barbieri, em Apucarana.

Segundo informações apuradas no local do acidente, a vítima dirigia um VW Fox, de cor vermelha, e seguia sentido Centro/Bairro quando, por volta das 8 horas, o motorista de um Renaut Clio avançou a preferencial e bateu na lateral do outro veículo.

A mulher perdeu o controle da direção e o carro capotou em frente ao Barzzin. Ela foi socorrida pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já o motorista do Clio saiu ileso.