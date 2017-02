Motorista embriagado atropela motociclistas e foge sem prestar socorro em Apucarana

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Sem Medo da Balança! Conquiste o peso ideal com o Goji Well

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (09) após atropelar dois motociclistas e fugir sem prestar socorro, em Apucarana. Ele foi detido momentos depois após buscas da Policia Militar (PM) que constatou que o motorista estava embriagado.

O acidente aconteceu por volta das 22h45 na Rua Clotário Portugal, no centro da cidade. Um Audi de cor vermelha bateu em duas motocicletas ferindo os condutores e fugiu.

A PM foi informada da situação e durante patrulhamento encontrou pedaços do para-choque do veículo em ruas próximas. O motorista foi localizado no Jardim Ponta Grossa e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que apontou 0,55 mg/l.

Diante da constatação, o homem foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.