Otávio e Allan Enz vencem 1ª etapa do Rally Transparaná 

Competindo com um veículo Troller num percurso de 150 quilômetros, os apucaranenses Otávio “Marreco” Enz e Allan Enz foram os vencedores da categoria master na etapa inicial do 23º Rally Transparaná, que aconteceu na quarta-feira (08) em Apucarana e região.

O resultado da prova foi divulgado na noite de ontem no Clube de Campo Água Azul. Estiveram presentes na solenidade de premiação o vice-prefeito Junior da Femac, a secretária de Esportes Jossuela Pirelli Pinheiro e os diretores do Jeep Club de Apucarana. A dupla, atual campeã do Transparaná e que é patrocinada pela SFI Chips, Baterias Eletran e Posto Bresolin, somou 45 pontos, seguida por Sandro Supitz e Robson Schuinka, de Cascavel, com 44; e Flávio Kath e Rafain Walendowsky, de Blumenau-SC, com 32.

Leandro Moor, de Apucarana, e Cláudio Flores, de Itajaí-SC, ficaram na sétima posição, com os apucaranenses Roberto e Jhonatan Ardigo terminando a etapa em oitavo lugar. Na graduados os vencedores foram Victor Pudel e Claudemir Hubner, de Toledo, com Patrick Celeski e Felipe Pachewsky, de São Bento do Sul-SC, vencendo na turismo.

A segunda etapa do tradicional rally foi realizada ontem de Apucarana a Telêmaco Borba. A terceira vai ocorrer hoje com a prova saindo de Telêmaco Borba e chegando em Curitiba. A etapa final será realizada neste sábado na Capital do Estado, quando serão conhecidos os campeões nas categorias master, graduados e turismo.