Senac Apucarana realiza Feira de Profissões na próxima semana 

Na próxima semana o Senac de Apucarana promove a Feira de Profissões. O evento tem entrada gratuita e é uma oportunidade para conhecer os cursos profissionalizantes oferecidos pela instituição.

A programação da feira inclui workshops, palestras, dicas e diversas atividades gratuitas para tirar dúvidas e mostrar por que a qualificação profissional faz toda diferença na hora de conquistar um novo emprego ou investir em uma nova carreira.

Evento começa a partir das 8 horas na quarta-feira (15/02). Inscrições no Senac, na Rua Gastão Vidigal, 185. Telefone: (43) 3420-2800. Mais informações no site.

Cronograma:

Palestra: Destaque-se no Mercado de Trabalho 08:30 às 10:00

Oficina - Automaquiagem 10:30 às 11:30

Oficina - Cabelo: Caminho para Transformação 10:30 às 11:30

Oficina - Corel Draw: Cartões de Visitas 10:30 às 11:30

Oficina - Inglês: Práticas do dia a dia 10:30 às 11:30

Oficina - Marketing Pessoal e Profissional 10:30 às 11:30

Oficina - Montagem de Computador e Notebook 10:30 às 11:30

Workshop - Primeiros Socorros 10:30 às 11:30

Workshop: Bolo no Pote 10:30 às 11:30

Workshop: Dicas de Negócios para trabalhar em casa 10:30 às 11:30

Oficina - Delícias e Sabores da cozinha 11:30 às 12:30

Oficina - Doces Finos 13:30 às 14:30

Oficina - Automaquiagem 14:00 às 15:00

Oficina - Cabelo: Caminho para Transformação 14:00 às 15:00

Oficina - Corel Draw: Cartões de Visitas 14:00 às 15:00

Oficina - Inglês: Práticas do dia a dia 14:00 às 15:00

Oficina - Marketing Pessoal e Profissional 14:00 às 15:00

Oficina - Montagem de Computador e Notebook 14:00 às 15:00

Workshop - Primeiros Socorros 14:00 às 15:00

Workshop: Dicas de Negócios para trabalhar em casa 14:00 às 15:00

Oficina - Delícias e Sabores da cozinha 14:30 às 15:30

Oficina - Automaquiagem 15:30 às 16:30

Oficina - Bolo de Vidro 15:30 às 16:30

Oficina - Cabelo: Caminho para Transformação 15:30 às 16:30

Oficina - Montagem de Computador e Notebook 15:30 às 16:30