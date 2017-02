Mulher é abandonada na BR-369 após roubo de veículo

Uma mulher de 51 anos passou por momentos de pânico na noite de quarta-feira (08) em Apucarana. Ela foi assaltada por dois homens armados, que tomaram seu veículo e a obrigaram seguir com eles. Ela foi abandonada tempo depois às margens da BR-369, em Arapongas.

A vítima estava dentro do carro estacionado próximo ao bonezão, na BR-376, quando foi abordada por dois rapazes armados com revólveres. Eles deram voz de assalto e ordenaram que ela passasse para o banco do passageiro.

Um deles tomou a direção do carro e seguiram sentido Arapongas. Próximo à Loja Havan, a dupla liberou a mulher que foi deixada em meio à rodovia. Ela acionou a Polícia Militar (PM) que realizou buscas mas não encontrou os autores do crime. O veículo não foi localizado.